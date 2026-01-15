Te contamos cuáles son los alimentos para combatir las migrañas

Expertos aseguran que si bien no hay una comida milagrosa, existen diferentes consejos para elaborar una dieta que ayude a reducir los dolores de cabeza.

Hoy 08:17

Cuando una persona comienza a convivir con migrañas, tarde o temprano surge una misma duda: ¿hay alimentos que disparan este dolor de cabeza y otros que ayuden a combatirlo?

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a la neuróloga Paloma Ibáñez de la Cadiniere, de la Unidad de Cefaleas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, los estudios sobre nutrición y migrañas no son tan contundentes en comparación con aquellos que analizan diferentes fármacos.

Sin embargo, la especialista explicó que, si se toman en conjunto diversas investigaciones y recomendaciones de expertos, aparecen patrones comunes. “En la migraña, la dieta importa, al igual que en muchas patologías crónicas y en la salud en general”, subrayó.

Una de las claves para evitar migrañas: comer de forma regular

La regularidad en la alimentación es uno de los consejos más repetidos. Es que la migraña es sensible a cambios como dormir distinto, pasar muchas horas sin comer o abusar de la cafeína de manera intermitente.

Asimismo, Ibáñez de la Cadiniere enfatizó que hay que “evitar el ayuno” para reducir el riesgo de migrañas, es decir, pasar varias horas sin ingerir calorías. Esa recomendación coincide con las de Mayo Clinic, que sugiere no saltearse comidas y comer a horarios parecidos.

“Se ha observado menos frecuencia de cefaleas en personas que desayunan, que cenan tarde y que comen pequeñas cantidades de comida a lo largo de todo el día, evitando momentos de ayuno prolongados”, subrayó.

Las dietas saludables para combatir la migraña

Ibáñez de la Cadiniere señaló en un artículo publicado en el blog de Quirónsalud que una dieta sana, que incluya una buena cantidad de verduras y frutas, granos integrales, proteínas adecuadas y menos bebidas azucaradas, se asocia con menos días de cefalea.

Según la neuróloga, es recomendable seguir la guía visual de Harvard conocida como Healthy Eating Plate, que propone llenar la mitad del plato con frutas y verduras, completar un cuarto con carbohidratos integrales y poner en el cuarto restante proteínas.

Asimismo, mencionó beneficios similares con dos modelos muy estudiados: la dieta mediterránea y la DASH (Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión). En líneas generales, ambas proponen más fibra, proteínas de buena calidad, grasas saludables y menos carbohidratos, ultraprocesados, exceso de sal y grasas saturadas.

Por otro lado, señaló que la dieta cetogénica, también conocida como dieta keto, es la que “ha mostrado resultados prometedores”, aunque advirtió que “faltan estudios más potentes”. Este plan alimenticio propone la restricción de carbohidratos y una alta ingesta de grasas.



“Se ha visto que, realizando este tipo de dietas, se podría reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de las crisis en los pacientes con migraña crónica, así como el uso de medicación en estos pacientes”, precisó.

Las claves de la alimentación para combatir la migraña

Si bien Ibáñez de la Cadiniere subrayó que “no existe una dieta milagrosa para la migraña”, indicó que hay diversos patrones en la alimentación que están relacionados con la disminución de estos dolores de cabeza:

Alimentos con bajo índice glucémico: la especialista sugirió optar por granos integrales, verduras bajas en almidón y legumbres para “conseguir mantener una estabilidad en los niveles de glucosa en sangre” y evitar así picos que puedan influir negativamente en la migraña.

Consumo de grasas: la neuróloga comentó que se han visto beneficios en llevar una dieta baja en grasas, es decir, que aporten menos del 20% de las calorías totales diarias. En tanto, recomendó consumir los ácidos grasos del grupo Omega 3, como aceite de oliva, pescado azul, palta y frutos secos.

Café y la cafeína: Ibáñez de la Cadiniere advirtió que tienen “una relación compleja con la migraña”. En ese sentido, alertó que su consumo excesivo está relacionado con pacientes con migraña crónica. Su recomendación es “no abusar e intentar no hacer cambios bruscos en el patrón de consumo”.

Hidratación: el agua es muy importante para mantener el cuerpo hidratado y mejorar la migraña, según la especialista.