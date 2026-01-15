Juan Grabois visitará Santiago del Estero este viernes como parte de una gira por las provincias

El dirigente del Frente Patria Grande arribará este viernes y participará de una actividad en el Centro Cultural “El Observatorio”.

Hoy 10:13

El diputado nacional Juan Grabois visitará Santiago del Estero este viernes 16, en el marco de la gira que viene realizando por distintas provincias del país. Su presencia ya fue confirmada por su equipo de trabajo, que detalló parte de la agenda prevista para la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A las 18.30, Grabois encabezará un encuentro abierto en el Centro Cultural “El Observatorio”, ubicado en Independencia 1665, en la ciudad capital. La actividad tendrá una impronta cultural y comunitaria, ya que contará con la participación de artistas locales, música en vivo y lectura de poesía, además de un espacio para intercambios con los asistentes.

La visita forma parte de una serie de reuniones y actividades que el dirigente impulsa en distintas regiones del país, con foco en debates políticos, sociales y productivos. Si bien no se anunciaron actos oficiales ni actividades institucionales, desde la organización destacaron que la propuesta está orientada al diálogo con organizaciones y vecinos de la provincia.

El detalle completo de la agenda no fue difundido, pero se espera que Grabois mantenga además encuentros con referentes locales durante su estadía.