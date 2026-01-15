Los jugadores que quedaron descartados ante Peñarol y están en duda para el debut de River en el Apertura

A días del amistoso en Uruguay, Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar con ambos para ese choque.

River suma preocupaciones en plena pretemporada. A días del amistoso en Uruguay, Marcelo Gallardo ya sabe que no podrá contar ni con Marcos Acuña ni con Franco Armani este sábado frente a Peñarol, y ambos aparecen hoy como duda seria para el debut en el Torneo Apertura ante Barracas Central.

El caso de Acuña es el que más tiempo lleva abierto. El lateral arrastra un traumatismo en el primer dedo del pie izquierdo que no le permitió entrenarse con normalidad ni en San Martín de los Andes ni en Punta del Este, y volvió a marginarlo del amistoso ante Millonarios. La molestia persiste y obliga a manejar las cargas día a día.

El ex Sevilla realiza trabajos físicos y ejercicios con pelota, pero evita el impacto pleno y el roce. Mientras la zona siga inflamada y con dolor, el cuerpo técnico no forzará su regreso. La evolución es positiva, aunque el calendario empieza a jugar en contra y el foco ya está puesto en el estreno oficial.

En paralelo, la situación de Armani también enciende alarmas. El arquero sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante los trabajos en el Sur y continúa su recuperación en Punta del Este. En las últimas horas se lo vio trotando, pero su presencia en el debut está en veremos.

A sus 39 años, el histórico arquero transita una puesta a punto clave en lo que podría ser su último año en el club. El margen es mínimo y, si no llega en condiciones óptimas, el cuerpo técnico no asumirá riesgos innecesarios.

Mientras tanto, el arco tiene dueño provisorio. Santiago Beltrán fue el elegido ante Millonarios y respondió con la valla invicta. Todo indica que repetirá frente a Peñarol y, si Armani no se recupera a tiempo, también custodiará el arco de River en el estreno del Apertura.