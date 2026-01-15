Jorge Valoy cerró su ciclo en Comercio tras la eliminación en el Regional: “No es un adiós, solo un hasta luego”

El entrenador se despidió del Tripero a través de sus redes sociales luego de 10 meses en el cargo, en los que logró el Clausura 2025 invicto y un récord histórico como local.

Hoy 10:55

Jorge Valoy cerró oficialmente su ciclo como entrenador de Comercio Central Unidos luego de la eliminación en el Torneo Regional. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, el DT se despidió del club y de los hinchas, poniendo fin a una etapa que quedará marcada en la historia reciente de la institución.

“Hoy me toca despedirme y cerrar un ciclo inolvidable en este hermoso club, en el cual hicimos historia al salir campeones invictos después de 20 años”, expresó Valoy, quien agradeció especialmente a los jugadores, al cuerpo técnico, a los dirigentes y “sobre todo al hincha tripero, que me brindó su respeto y cariño”. Además, recordó el difícil momento personal que atravesó durante su paso por el club por la pérdida de sus padres y destacó el acompañamiento recibido: “Estuve contenido por todos los que forman parte de la familia tripera”.

Durante su estadía en la institución, el elenco tripero conquistó el Torneo Clausura 2025 de la Liga Santiagueña de manera invicta, un logro que no se conseguía desde hacía dos décadas. Además, a lo largo del 2025 el equipo no perdió ningún partido como local, estableciendo un récord histórico para el club.

Valoy cerró su despedida dejando la puerta abierta a un futuro regreso: “No es un adiós, solo un hasta luego”, escribió, sellando una etapa que deja una huella profunda en Comercio Central Unidos y en sus hinchas.