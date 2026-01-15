Por un pelo de rana calva: un gesto de cortesía le salvó la vida

Un hombre estuvo así de cerca, solo a centímetros de sufrir un grave accidente que incluso le podría haber costado la vida, si no tenía un gesto de atención con una desconocida.
El 10 de enero, en medio de un frío glacial en Minsk (Bielorrusia) que además dejó mucha nieve acumulada, un joven que salía del edificio de apartamentos retrocedió hacia la puerta para mantenerla abierta para una mujer que entraba.
Cuando reanudó su camino, el pesado marco de una ventana se desplomó justo frente a él.
Tras el susto, el hombre prosiguió con su camino, lanzando una mirada cautelosa hacia las ventanas superiores.