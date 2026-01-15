Condenaron a tres años de cárcel a un mecánico por quedarse con el auto de un cliente

El dueño del auto le encargó un arreglo y le entregó el vehículo en el año 2019. Aún no lo pudo recuperar. Además, deberá pagar una abultada indemnización.

Un caso que parece sacado de una película de ficción automotriz llega a los tribunales españoles: la Fiscalía de Manresa, en Barcelona, solicita tres años de prisión para un mecánico acusado de apropiarse indebidamente de un Rolls-Royce Silver Shadow de 1972 que le habían llevado para reparar.

Rolls-Royce Silver Shadow de 1972

El vehículo clásico, valorado en casi 57.000 euros, fue entregado al taller en 2019 por su propietario para solucionar una fuga de aceite. El mecánico, quien se anunciaba en internet como especialista en autos históricos, no devolvió el auto ni completó la reparación, pese a múltiples intentos del dueño por recuperarlo.

Según el escrito de acusación al que accedió Periodismo del Motor, el caso se enmarca dentro de un delito de apropiación indebida conforme a los artículos 253.1 y 250.1 del Código Penal español.

Pedido de prisión... y multa

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide una multa de nueve meses y una indemnización equivalente al valor del Rolls-Royce, es decir 56.975 euros, para resarcir al propietario.

El juicio se celebró el 14 de enero en la Sala Novena de la Audiencia Provincial de Barcelona, donde se evaluará si el acusado actuó con intención de quedarse con el automóvil o si, por el contrario, hubo otras circunstancias en torno a la larga retención del vehículo.

Para muchos coleccionistas, modelos como el Rolls-Royce Silver Shadow no son solo autos, sino piezas de historia automotriz que requieren confianza plena en quienes se encargan de su mantenimiento.