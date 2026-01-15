Ingresar
El Ballet Folklórico "Jorge Newbery" lanzó sus talleres de verano 2026

Vamos a Bailar. El Centro de Formación del Ballet Folklórico "Jorge Newbery" (BAFOJONE) inicio sus actividades de verano para el público en general.

Hoy 12:55

El Taller de Folklore para Jóvenes y Adultos (Iniciales y Avanzados) los Lunes, Miércoles y Viernes de 21 a 22 Hs y el Taller de Bachata (Iniciales y Avanzados) los Lunes, Miércoles y Viernes de 22 a 23 Hs.

Por mayor información comunicarse al 385 - 5843017 o bien dirigirse a Entre Ríos 312. 

La propuesta es de recreación, socialización y nutrirse de conocimiento sobre nuestra cultura y la de otros pueblos también.

