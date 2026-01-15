Venta de útiles escolares: compras anticipadas y precios estables

Padres y madres comenzaron a consultar y comprar artículos escolares desde fines del año pasado, aprovechando promociones, cuotas sin interés y valores que, por ahora, se mantienen estables.

Hoy 14:25

Con la mirada puesta en el inicio del ciclo lectivo, comercios del rubro escolar ya registran un movimiento sostenido en la venta de útiles. Según señalaron desde el sector, muchos padres optaron por anticiparse y comenzar a consultar precios e incluso realizar compras parciales desde noviembre y diciembre, una tendencia que se afianza en este comienzo de año.

“Este año cambió mucho la economía respecto al anterior, por eso los papás vienen a consultar con tiempo”, explicó Karina, vendedora de un comercio del rubro, en una nota realizada por Noticiero 7. En ese sentido, destacó que las fiestas de fin de año también ayudaron al consumo: “Por suerte tuvimos a Papá Noel y a los Reyes Magos en útiles escolares”.

Uno de los puntos más valorados por las familias es la estabilidad de los precios. Desde los locales aseguran que aún trabajan con valores correspondientes a 2025, además de ofrecer facilidades de pago con tarjetas y hasta tres cuotas sin interés, junto con opciones a través de financieras.

“Los precios son estables y la idea es que la gente siga viniendo porque se van a mantener igual”, remarcó Karina, quien además anticipó que en los próximos días se lanzarán nuevas ofertas. Estas promociones se extenderían hasta marzo, cuando comienza el pico habitual de demanda.

Desde el sector también señalaron que varias instituciones educativas se adelantaron con la entrega de listas de útiles. Jardines de infantes comenzaron a enviarlas ya en diciembre, mientras que en febrero se suman otras escuelas y colegios, lo que permite a las familias organizar las compras con mayor previsión.

La compra anticipada aparece así como una estrategia para evitar la concentración de gastos en marzo y reducir las largas esperas propias de la temporada alta. Mientras tanto, los comerciantes se muestran optimistas y destacan el buen nivel de consultas y ventas en este inicio del año escolar.