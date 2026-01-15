Calles salvajes: un menor acuchilló a dos primos durante un enfrentamiento en La Banda

Un menor de 14 años y su primo de 17 fueron hospitalizados tras intervenir en una confrontación ocurrida en inmediaciones de Artigas y Juárez Celman. El agresor, de 16 años, fue aprehendido.

Hoy 06:42

Dos adolescentes resultaron heridos con un arma blanca durante una pelea callejera registrada en la ciudad de La Banda, en cercanías de calle Artigas y Juárez Celman.

El episodio tomó estado público cuando una mujer dio aviso a la Policía e informó que su hijo, de 14 años, había sufrido una lesión mientras caminaba por el barrio 17 de Octubre.

De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 23.45, cuando el menor salió de su casa tras bañarse y manifestó que se dirigía a la vivienda de una tía que reside en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el incidente.

La mujer relató que, mientras su hijo avanzaba por la zona, observó que su primo, de 17 años, se encontraba involucrado en una pelea con otro adolescente, identificado como “Santi”, de 16 años, quien portaba un cuchillo.

Cuando el menor de 14 años vio que su primo recibió una puñalada, intervino para auxiliarlo y también resultó herido. La madrina del adolescente, que vive cerca, llegó al lugar y junto a la madre trasladaron al joven al Cepsi.

Los médicos constataron que presentaba una herida cortante en el abdomen, con exposición de intestinos, por lo que fue derivado de urgencia a quirófano para una intervención. Posteriormente, se informó que el arma no perforó ningún órgano.

En tanto, el adolescente de 17 años fue llevado al Hospital Regional, donde recibió curaciones y fue dado de alta.

Tras tomar conocimiento del caso, el fiscal de turno, Dr. Nicolás Santillán, ordenó la aprehensión del agresor, el secuestro del arma utilizada y la intervención del médico de Sanidad para constatar las lesiones de las víctimas.