Demoran a dos hombres con 11 tarjetas de débito ajenas: habían extraído más de $2 millones

La Fiscalía ordenó la aprehensión de los sospechosos, sorprendidos mientras manipulaban múltiples tarjetas a nombre de terceros.

Hoy 08:12

Por orden de la Fiscalía, efectivos del Departamento de Delitos Económicos detuvieron a Alfredo Pavón (46) y Ramón Torres (40), quienes fueron sorprendidos con más de dos millones de pesos y once tarjetas de débito pertenecientes a distintos titulares mientras operaban en una entidad bancaria del centro.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana de ayer en inmediaciones de los cajeros automáticos ubicados sobre calle Olaechea, donde un efectivo de seguridad advirtió que dos hombres permanecían más de 15 minutos retirando dinero e ingresando repetidamente diversas tarjetas.

Ante la sospecha, personal de la Comisaría Primera acudió al lugar y procedió a identificar a los individuos —residentes en Las Delicias (Pellegrini) y La Cañada (Figueroa)— quienes, al ser requisados, exhibieron los 11 plásticos y un total de $2.280.000 en efectivo.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, las tarjetas pertenecen a personas del interior provincial. Por orden de la fiscal de turno, Silvia Jaime Luna, ambos hombres quedaron demorados mientras avanza la investigación.

Además, los policías secuestraron el dinero, las tarjetas y los comprobantes de las operaciones realizadas. Los investigadores trabajan ahora en localizar a los titulares para establecer si estos cedieron voluntariamente sus tarjetas y claves o si están frente a una maniobra fraudulenta.

