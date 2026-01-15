Luciano Vietto está en el radar de Argentinos Juniors

El club de La Paternal inició conversaciones para quedarse con el delantero, que quedó libre tras su paso por Racing y busca nuevo destino.

Luciano Vietto aparece en el radar de Argentinos Juniors de cara a la temporada 2026. El delantero de 32 años, que quedó libre tras su salida de Racing, es uno de los nombres que analiza la dirigencia del Bicho para reforzar el ataque.

La institución de La Paternal ya inició conversaciones para intentar fichar al experimentado atacante, que se marchó de la Academia con el pase en su poder en este mercado de pases, lo que facilita cualquier negociación.

De concretarse, Vietto podría transformarse en el sexto refuerzo de Argentinos, que ya sumó a Gino Infantino (préstamo desde Fiorentina), Enzo Pérez (libre de River), Brayan Cortés (cedido desde Colo Colo), Agustín Ávalos Molina (préstamo desde Sarmiento) y Leandro Fernández (libre de Universidad de Chile).

En este mercado, el delantero también estuvo en la órbita de Estudiantes, Talleres y San Lorenzo, aunque no hubo propuestas formales. Ahora, el interés concreto es de Argentinos, que además se prepara para disputar la Fase 2 previa de la Copa Libertadores frente a Barcelona.

Vietto inició el 2025 en gran nivel y fue parte de la consagración ante Botafogo por la Recopa Sudamericana, pero una serie de lesiones lo marginaron más de lo previsto y Racing decidió no extender su contrato. En este 2026, el Bicho se ilusiona con sumarlo como una pieza de jerarquía para afrontar un calendario exigente.