Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ENE 2026 | 36º
X
Locales

Arribó al aeropuerto de Santiago del Estero el avión hidrante que combatió incendios en Chubut

Alrededor de las 16 horas, el avión hidrante Boeing 737 FireLiner aterrizó en el aeropuerto de Santiago del Estero tras haber participado en las intensas tareas para combatir los incendios forestales en la provincia de Chubut.

Hoy 17:27
Arribó el hidrante

La aeronave, perteneciente a la flota provincial, había sido enviada por el Gobierno de Santiago del Estero a la zona de Puerto Patriada, uno de los sectores más afectados por el fuego en la Patagonia, donde brigadistas y medios aéreos continúan trabajando para contener un incendio de gran magnitud.

El operativo aéreo estuvo bajo la coordinación del piloto santiagueño Jorge Azar, director de Aviación Civil de la provincia, quien días atrás había brindado detalles del despliegue en diálogo con Radio Panorama, destacando la complejidad del trabajo y la importancia del apoyo aéreo en este tipo de emergencias.

En desarrollo...

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ruta 51 y Avenida Daniel Prados: fuerte choque entre un camión y un tractor
  2. 2. El tiempo para este jueves 15 de enero en Santiago del Estero: el SMN anticipa “tormentas fuertes” en horas de la noche
  3. 3. Calles salvajes: un menor acuchilló a dos primos durante un enfrentamiento en La Banda
  4. 4. Demoran a dos hombres con 11 tarjetas de débito ajenas: habían extraído más de $2 millones
  5. 5. Santiago es tu Río promete gran actividad en arena durante este fin de semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT