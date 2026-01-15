Arribó al aeropuerto de Santiago del Estero el avión hidrante que combatió incendios en Chubut

Alrededor de las 16 horas, el avión hidrante Boeing 737 FireLiner aterrizó en el aeropuerto de Santiago del Estero tras haber participado en las intensas tareas para combatir los incendios forestales en la provincia de Chubut.

Hoy 17:27

La aeronave, perteneciente a la flota provincial, había sido enviada por el Gobierno de Santiago del Estero a la zona de Puerto Patriada, uno de los sectores más afectados por el fuego en la Patagonia, donde brigadistas y medios aéreos continúan trabajando para contener un incendio de gran magnitud.

El operativo aéreo estuvo bajo la coordinación del piloto santiagueño Jorge Azar, director de Aviación Civil de la provincia, quien días atrás había brindado detalles del despliegue en diálogo con Radio Panorama, destacando la complejidad del trabajo y la importancia del apoyo aéreo en este tipo de emergencias.



En desarrollo...