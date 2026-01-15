Felipe Loyola se va de Independiente a Italia: los detalles de la operación y cuánto dinero recibirá el Rojo

Cuando el mediocampista debute en Italia, el club de Avellaneda sumará una importante cantidad de dinero.

Hoy 17:44

Independiente hace caja con Felipe Loyola. El conjunto de Avellaneda llegó a un acuerdo para liberar al mediocampista que jugará en la Associazione Calcio Pisa 1909 de la Serie A.

El chileno llega a préstamo con un millonario cargo y una importante opción de compra. El conjunto italiano desembolsa €1,5 millones por la cesión, mientras que la opción de adquisición es de €4 millones por el 30%.

Vale marcar que el “Rojo” no debe compartir el monto del cargo que perciba con Huachipato de Chile, dueño del otro 50% de la ficha de Loyola, que tendrá su experiencia en el Viejo Continente.

Por otra parte, el acuerdo con Independiente comprende un importante monto de dinero cuando el futbolista debute en Pisa. Cuando lo haga, el club de Avellaneda recibirá €5,5 millones en dos cuotas.

En total, el “Diablo” realiza una operación de €10 a 11 millones por Felipe Loyola y se queda con un 15% de plusvalía de una futura venta.

Los números de Loyola en Independiente

El buen rendimiento del mediocampista durante la temporada 2025 explica el interés y el monto de la operación: disputó 42 partidos oficiales en todas las competiciones, marcó nueve goles y aportó cinco asistencias.

Para Independiente, su salida no solo representa la partida de una pieza clave, sino también la chance de fortalecer las finanzas y ganar margen de maniobra en el mercado.