Asumió el nuevo secretrio general del SUOEM

El pasado miércoles, en una ceremonia llevada a cabo en el polideportivo del organismo, asumió José “Kifa” Alzogaray, ganador de las últimas elecciones.

Hoy 17:43

El pasado 14 de enero se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Directiva del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), encabezada por el secretario general José “Kifa” Alzogaray, representante de la Lista Frente Multicolor, ganadora de las recientes elecciones sindicales.

La ceremonia tuvo lugar en el Polideportivo del SUOEM (calle Dr. Enrique Mujica, en el Parque Aguirre) a la que asistieron más de 200 personas, entre trabajadores municipales, dirigentes gremiales, autoridades políticas, profesionales invitados y familiares de los integrantes de la nueva conducción.

Entre las autoridades presentes se destacaron el presidente del Concejo Deliberante, Humberto Santillán, el diputado provincial Dr. Martín Díaz Achával, y representantes de gremios provinciales y municipales como UPCN y SIMUSA, quienes acompañaron el inicio de esta nueva etapa institucional.

Durante su discurso, Alzogaray destacó la responsabilidad asumida por la nueva conducción: “Comenzamos un año difícil, pero con la gran responsabilidad de conducir el gremio, una tarea que llevaremos adelante entre todos”. Además, remarcó la necesidad de fortalecer los servicios del sindicato, defender los derechos laborales, promover la jerarquización del empleado municipal y respetar la carrera administrativa, invitando a todos los afiliados a sumarse y conocer el proyecto de gestión.

Por su parte, Humberto Santillán (Presidente el Concejo Deliberante) expresó su respaldo a la nueva conducción y señaló: “Tenemos que seguir saliendo adelante y apoyar este proyecto con compromiso, responsabilidad y humildad. La humildad se demuestra dando el ejemplo, con autoridad moral y siendo un modelo a seguir”.

El acto concluyó en un clima de celebración, con música en vivo de la cantante Chantal Vecino, que aportó un cierre festivo al encuentro.





Con esta asunción, el SOUEM inicia una nueva etapa de conducción con expectativas de renovación, participación y fortalecimiento gremial al servicio de los trabajadores municipales.