El Hospital de La Cañada incorporó atención ginecológica con especialista

El Nuevo Hospital Distrital de La Cañada, ubicado en el departamento Figueroa, sumó el Servicio de Ginecología a su cartera de prestaciones, fortaleciendo la atención integral de la salud en la región.

Hoy 18:00

El director del hospital, Dr. Santiago Ábalos Mussi, informó que el médico especialista Ramón Godoy se incorpora al equipo y comenzará a atender por consultorio desde este viernes, ampliando así el acceso a controles y consultas ginecológicas para la comunidad.

Desde la institución destacaron que el hospital cuenta con una amplia variedad de servicios, entre ellos: clínica pediátrica, clínica de adultos, cardiología, ginecología, oftalmología, obstetricia, traumatología, odontología, vacunatorio permanente, diagnóstico por imágenes con radiología digital, ecografía, laboratorio de bioquímica, telemedicina, farmacia, guardia las 24 horas, Atención Primaria de la Salud (APS), salas de internación y servicio social hospitalario.

Además, el Hospital Distrital de La Cañada extiende su cobertura a través de los puestos sanitarios de Yacu Hurmana y Tres Chañares, consolidándose como un centro de referencia para una amplia zona del departamento.