Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ENE 2026 | 35º
X
WhatsApp

El Hospital de La Cañada incorporó atención ginecológica con especialista

El Nuevo Hospital Distrital de La Cañada, ubicado en el departamento Figueroa, sumó el Servicio de Ginecología a su cartera de prestaciones, fortaleciendo la atención integral de la salud en la región.

Hoy 18:00

El director del hospital, Dr. Santiago Ábalos Mussi, informó que el médico especialista Ramón Godoy se incorpora al equipo y comenzará a atender por consultorio desde este viernes, ampliando así el acceso a controles y consultas ginecológicas para la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde la institución destacaron que el hospital cuenta con una amplia variedad de servicios, entre ellos: clínica pediátrica, clínica de adultos, cardiología, ginecología, oftalmología, obstetricia, traumatología, odontología, vacunatorio permanente, diagnóstico por imágenes con radiología digital, ecografía, laboratorio de bioquímica, telemedicina, farmacia, guardia las 24 horas, Atención Primaria de la Salud (APS), salas de internación y servicio social hospitalario.

Además, el Hospital Distrital de La Cañada extiende su cobertura a través de los puestos sanitarios de Yacu Hurmana y Tres Chañares, consolidándose como un centro de referencia para una amplia zona del departamento.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 15 de enero en Santiago del Estero: el SMN anticipa “tormentas fuertes” en horas de la noche
  2. 2. Ruta 51 y Avenida Daniel Prados: fuerte choque entre un camión y un tractor
  3. 3. Calles salvajes: un menor acuchilló a dos primos durante un enfrentamiento en La Banda
  4. 4. Demoran a dos hombres con 11 tarjetas de débito ajenas: habían extraído más de $2 millones
  5. 5. Santiago es tu Río promete gran actividad en arena durante este fin de semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT