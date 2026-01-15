La Casa Blanca aseguró que el régimen de Venezuela ha cumplido con las exigencias de Estados Unidos

“El presidente está satisfecho con lo que ve”, expresó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt. Aseguró que la cooperación ha sido total.

La Casa Blanca afirmó este jueves que el régimen de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, ha cumplido “con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente” desde la captura del dictador derrocado Nicolás Maduro.

Karoline Leavitt, portavoz presidencial, aseguró ante periodistas que la cooperación ha sido total y que la administración estadounidense mantiene la expectativa de que esta actitud continúe.

Según la vocera, “han sido extremadamente cooperativos” y hasta ahora se han concretado todos los requerimientos planteados por la administración de Donald Trump. Leavitt subrayó que este comportamiento se ha hecho evidente para todos los actores involucrados en el proceso de transición abierto tras la caída de Maduro.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la operación conjunta para la comercialización de crudo venezolano. Estados Unidos gestionará hasta 50 millones de barriles, en un convenio valorado en 500 millones de dólares. Los fondos serán administrados temporalmente por Washington antes de transferirse a Caracas.

“El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe”, puntualizó Leavitt en la rueda de prensa.

La funcionaria también señaló que la administración de Trump sigue confiando en que el país sudamericano celebrará comicios en algún momento.

“Trump está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, declaró la portavoz.

El gobierno estadounidense ha evitado dar fechas o detalles sobre una eventual convocatoria electoral, aunque insiste en que la supervisión se mantiene de cerca.

La declaración de Leavitt se produjo luego de la primera conversación telefónica entre Trump y Rodríguez, en la que ambos abordaron asuntos energéticos, comerciales y de seguridad.

Mientras tanto, en la Casa Blanca se desarrolló este jueves el primer encuentro entre Trump y la líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Leavitt explicó que el presidente esperaba con interés la reunión y calificó a Machado como “una voz notable y valiente” para muchos venezolanos. A pesar de este reconocimiento, hasta el momento Machado y su movimiento han quedado fuera de la primera etapa de transición, ya que la administración estadounidense considera que no cuenta con el respaldo interno necesario para liderar el proceso.

Durante la visita, Machado entregó a Trump una medalla con el Premio Nobel de la Paz y una placa conmemorativa que reconoce el papel del presidente de Estados Unidos en la defensa de la libertad y los valores democráticos en Venezuela. El gesto fue interpretado como un símbolo del reconocimiento internacional a la política de presión ejercida por Washington contra el régimen anterior.

La administración de Trump ha apostado por un proceso de transición liderado por Rodríguez, quien asumió la jefatura del régimen tras la detención de Maduro. Washington ha priorizado la cooperación con el nuevo Ejecutivo, descartando por ahora que Machado desempeñe un papel central en esta fase inicial.

La Casa Blanca reiteró que continuará supervisando la evolución política en Venezuela y que se mantiene atenta a la continuidad de la cooperación. El acuerdo energético, la gestión de recursos y la expectativa de una apertura democrática forman parte de la agenda inmediata entre ambos países, en un escenario que sigue bajo observación internacional.