Rugby inclusivo en "Santiago es tu Río"

Habrá también disciplinas como beach vóley, tenis de mesa, fútbol, entre otras actividades.

Hoy 21:26

Este fin de semana, el predio de Santiago es tu Río volverá a ser punto de encuentro para vecinos, vecinas y visitantes, con una propuesta deportiva diversa e inclusiva que incluirá la participación de Los Tatú, el equipo de rugby inclusivo de Santiago del Estero.

A la presencia de Los Tatú, se sumará a una agenda cargada de disciplinas, entre las que se destacan beach fútbol infantil, fútbol femenino, beach vóley, cesto beach, beach handball juvenil e infantil y tenis de mesa, consolidando al predio como uno de los espacios deportivos de verano más completos de la región.

En cada presentación, Los Tatú demuestran que el deporte es una poderosa herramienta de inclusión social, promoviendo valores como el compañerismo, el respeto, la solidaridad y la igualdad de oportunidades, dentro y fuera de la cancha.