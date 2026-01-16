Un incendio redujo a cenizas la vivienda de una familia en Pozo del Tobas

El siniestro ocurrió este jueves y provocó pérdidas materiales totales. Pese a la magnitud de las llamas, no se registraron heridos debido a que los ocupantes no se encontraban en la propiedad.

Hoy 01:29

Una familia de la localidad de Pozo del Tobas sufrió la pérdida absoluta de su hogar y pertenencias tras un voraz incendio desatado durante la jornada de este jueves. La vivienda, habitada por Daniel Osvaldo Leguizamón, Yudith Valeria Gómez y sus dos hijos menores de edad, fue consumida por el fuego en cuestión de minutos, dejando el inmueble en ruinas.

Según los primeros reportes, el foco ígneo se expandió con rapidez por los distintos ambientes de la casa, afectando mobiliario, electrodomésticos, indumentaria y documentación personal. Al momento del inicio del fuego, la familia no se hallaba en el lugar, circunstancia que evitó que se produjeran víctimas personales o heridos, aunque los daños estructurales y materiales fueron calificados como totales.

La violencia de las llamas no dio tregua a los damnificados, quienes al regresar se encontraron con el panorama de años de esfuerzo convertidos en escombros. Vecinos de la zona y allegados manifestaron su consternación ante el hecho, describiendo la situación como una tragedia económica para una familia dedicada al trabajo diario.

Tras el siniestro, se ha conformado una red de asistencia encabezada por vecinos y amigos como Adrián Montenegro, con el fin de recolectar elementos básicos de subsistencia. La prioridad inmediata de la familia es recuperar vestimenta y calzado para los niños (talles 22 y 27) y los adultos (talles 36 y 42), además de mobiliario básico para intentar reconstruir su cotidianeidad.