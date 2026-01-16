Ingresar
Por qué recomiendan poner sal en la plancha y qué beneficios tiene

Con un ingrediente común de la cocina, es posible mejorar la limpieza de la plancha y prolongar su vida útil de forma rápida y económica.

Hoy 10:06

Con el uso diario, la base de la plancha suele acumular restos de tela quemada, sarro y manchas oscuras. Además de verse mal, esa suciedad puede manchar la ropa o hacer que el electrodoméstico no deslice bien. Aunque muchos piensan que la única solución es comprar limpiadores especiales, existe un método casero muy efectivo que usa ingredientes comunes de la cocina: sal y vinagre.

Este truco es práctico, accesible y permite recuperar la base de la plancha en pocos minutos, sin rayar la superficie ni dejar residuos peligrosos.

La efectividad de este método está en la combinación de sus componentes:

  • La sal actúa como un abrasivo suave, ideal para desprender la suciedad adherida sin dañar el metal.
  • El vinagre blanco ayuda a aflojar restos de sarro, grasa y manchas quemadas.
  • Juntos, permiten una limpieza profunda y pareja, incluso en zonas difíciles.

Además, esta mezcla elimina olores y evita que residuos se transfieran a la ropa durante el planchado.

