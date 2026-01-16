Frías: operativos policiales permitieron recuperar elementos robados y avanzar en dos causas

Los operativos permitieron recuperar elementos sustraídos, detener a uno de los sospechosos y avanzar en dos investigaciones por robo en la ciudad.

Hoy 12:00

Una serie de procedimientos realizados en Frías permitió a la Policía avanzar en el esclarecimiento de dos hechos de robo ocurridos recientemente en la ciudad. Las medidas, ordenadas por el Juez de Control y Garantías Dr. Guillermo Joaquín Paradelo, fueron ejecutadas por personal de la Comisaría 23 junto a la División Robo y Hurto, y derivaron en el secuestro de diversos bienes sustraídos y en la detención de uno de los sospechosos.

Durante los operativos, los efectivos allanaron distintos domicilios vinculados a las investigaciones. En uno de ellos se buscaba a Miguel Sóximo Peralta, conocido como “El Gordo Niño”, señalado en una causa de robo en perjuicio de Néstor Edgardo Veliz. Si bien el hombre no fue localizado y permanece prófugo, en el lugar se encontraron varias evidencias relevantes: cinco garrafas de 10 kilos de distintos colores, además de prendas de vestir que serían del imputado. Todo quedó secuestrado a disposición de la Fiscalía interviniente.

En otro procedimiento, vinculado al robo denunciado por Miguel Manzanelli, los policías lograron detener a Juan Marcelo Ceballos, alias “Orejudo”. En su vivienda se recuperó mercadería —principalmente golosinas— que había sido denunciada como sustraída, elemento que será incorporado a la causa.

Las autoridades destacaron que ambos operativos forman parte de una serie de acciones destinadas a reforzar la investigación y combatir los delitos contra la propiedad en la zona. La Policía continúa con las tareas para dar con Peralta, mientras que Ceballos quedó a disposición de la Justicia.