Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 ENE 2026 | 24º
X
Policiales

Frías: operativos policiales permitieron recuperar elementos robados y avanzar en dos causas

Los operativos permitieron recuperar elementos sustraídos, detener a uno de los sospechosos y avanzar en dos investigaciones por robo en la ciudad.

Hoy 12:00

Una serie de procedimientos realizados en Frías permitió a la Policía avanzar en el esclarecimiento de dos hechos de robo ocurridos recientemente en la ciudad. Las medidas, ordenadas por el Juez de Control y Garantías Dr. Guillermo Joaquín Paradelo, fueron ejecutadas por personal de la Comisaría 23 junto a la División Robo y Hurto, y derivaron en el secuestro de diversos bienes sustraídos y en la detención de uno de los sospechosos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante los operativos, los efectivos allanaron distintos domicilios vinculados a las investigaciones. En uno de ellos se buscaba a Miguel Sóximo Peralta, conocido como “El Gordo Niño”, señalado en una causa de robo en perjuicio de Néstor Edgardo Veliz. Si bien el hombre no fue localizado y permanece prófugo, en el lugar se encontraron varias evidencias relevantes: cinco garrafas de 10 kilos de distintos colores, además de prendas de vestir que serían del imputado. Todo quedó secuestrado a disposición de la Fiscalía interviniente.

En otro procedimiento, vinculado al robo denunciado por Miguel Manzanelli, los policías lograron detener a Juan Marcelo Ceballos, alias “Orejudo”. En su vivienda se recuperó mercadería —principalmente golosinas— que había sido denunciada como sustraída, elemento que será incorporado a la causa.

Las autoridades destacaron que ambos operativos forman parte de una serie de acciones destinadas a reforzar la investigación y combatir los delitos contra la propiedad en la zona. La Policía continúa con las tareas para dar con Peralta, mientras que Ceballos quedó a disposición de la Justicia.

TEMAS Frías

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este viernes 16 de enero en Santiago del Estero: una fuerte tormenta hizo descender la temperatura y se espera que la máxima trepe hasta los 29º
  2. 2. Detienen a una pareja mientras hacía "delivery" de cocaína a bordo de su moto
  3. 3. Escándalo en Colonia Dora: denuncian estafa millonaria bajo la fachada de "inversiones"
  4. 4. Alerta vial en Ruta 92: un camión derramó toneladas de maíz y el tránsito es peligroso
  5. 5. El abrazo que conmovió a todos: un policía contuvo al padre de una nena abusada y el video se volvió viral
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT