Delincuentes violentaron un local comercial y se llevaron $100 mil en el barrio Colón

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en un comercio de calle Formosa. Interviene la Fiscalía y la Brigada de Investigaciones.

Hoy 12:18

Un comercio del barrio Colón fue blanco de un robo en horas de la madrugada de este jueves, cuando personas desconocidas violentaron la persiana metálica del frente y se apoderaron de dinero en efectivo y mercadería.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ilícito se produjo cerca de las 5.30 en un local ubicado en calle Formosa Nº 899, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 5. El propietario del negocio, identificado como Mario Alberto Cordero (36), dueño del local denominado FormosaCel, fue alertado sobre lo ocurrido por la encargada de un comercio vecino.

Al llegar al lugar, el damnificado constató que la persiana había sido forzada y que del interior sustrajeron la gaveta de la caja registradora, la cual contenía una suma cercana a los $100.000, además de seis parlantes marca Legatus.

En el lugar trabajó personal policial a cargo del oficial ayudante Jairo Cabrera, quien dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar. Por disposición de la representante del Ministerio Público Fiscal, se convocó a efectivos de la Brigada de Investigaciones para avanzar con las tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

La causa fue caratulada provisoriamente como robo, mientras continúan las diligencias para dar con los responsables, que hasta el momento permanecen prófugos.