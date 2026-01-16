El gobernador visitó la obra de la Escuela Nº 646 del barrio Villa Raquel de La Banda

Elías Suárez supervisó el avance del nuevo complejo educativo que incluye a la Escuela Provincial Nº 646 y al Jardín de Infantes Nº 87, cuya construcción supera el 80% de ejecución y se proyecta finalizar en los próximos meses.

Hoy 13:08

El gobernador Elías Suárez realizó este viernes por la mañana un recorrido por la obra del nuevo edificio de la Escuela Provincial N° 646 y el Jardín de Infantes N° 87 “Mi Castillo Encantado”, ubicado en el barrio Villa Raquel de la ciudad de La Banda.

El mandatario estuvo acompañado por el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; el director de Arquitectura, Daniel Montes; la directora de la Escuela N° 646, Fabiana Sánchez, y miembros de la empresa a cargo de la obra. Durante la visita, Suárez se interiorizó sobre los detalles del proyecto y el avance de los trabajos, que ya superan el 80% y cuya finalización se prevé para los próximos tres meses.

También dialogó con la directora de la institución, quien expresó su agradecimiento por la construcción de un edificio moderno que permitirá que más de 700 alumnos accedan a una educación de calidad en una zona clave de La Banda.

En ese sentido, el gobernador indicó: "Lo que me interesa es darle continuidad a todo este proyecto. Esta obra viene ya desarrollándose y me interesa acercarme sobre todo para garantizar un buen servicio de educación". Añadió además que se priorizan obras estratégicas en educación, salud y servicios esenciales, entre ellas nuevas escuelas en Capital, Las Delicias, Loreto y Río Hondo.

"Estamos en una época muy difícil en donde tenemos que priorizar y se va a garantizar que los recursos lleguen a la gente y que estas obras brinden un buen servicio", remarcó.

El recorrido se enmarca en una agenda destinada a acompañar y supervisar diversas obras que se desarrollan en el territorio provincial, con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de los recursos del Estado.

Entre las obras educativas en ejecución se destacan la Escuela N° 31 “Pedro Pablo Gorostiaga” y la Escuela N° 765 “Presidente Perón” en la ciudad Capital; la Escuela N° 490 y Jardín Anexo N° 510 en Puesto de Suárez (Loreto); el Jardín Anexo a la Escuela N° 833 en Puesto El Retiro (Río Hondo); y la Escuela N° 915 junto al Jardín N° 167 en Las Delicias (Pellegrini).

Memoria descriptiva

El complejo educativo se construye en un predio de 8.588 m² y contará con aproximadamente 5.500 m² de superficie cubierta. La escuela primaria se organiza en torno a un patio central, con 15 aulas, talleres de tecnología y ciencias, un Centro de Recursos Multimedia, un amplio SUM, áreas administrativas y otros espacios funcionales.

El Jardín de Infantes dispondrá de 6 salas, áreas de gobierno, SUM y un patio cubierto destinado a actividades recreativas y pedagógicas.

Sobre la obra, Píccoli expresó: “Sorprendido gratamente por su envergadura… vemos que hay un avance importante, son casi 6.000 metros cuadrados de obra importante para la zona”.

Por su parte, la directora Sánchez señaló: “Tenemos varios barrios en la zona y muchos alumnos, estimo que se incrementará la matrícula para 2026. Hacía mucha falta esta obra, estoy muy agradecida”.