El Concejo Deliberante aprobó el Presupuesto Municipal 2026 en beneficio de los vecinos bandeños

La ordenanza fue sancionada tras un amplio consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo, garantizando la continuidad de políticas públicas y la inversión en servicios esenciales para la ciudad.

Hoy 14:03

Luego de un amplio consenso logrado por la gestión municipal que encabeza Roger Nediani y luego de un arduo trabajo, el presupuesto de la Municipalidad de La Banda para este 2026 fue aprobado en beneficio de todos los vecinos y vecinas de la ciudad.

Es de destacar que el Ejecutivo Municipal logró los consensos necesarios de los bloques legislativos, a través de la escucha de diferentes consideraciones y posturas, algo muy importante, que forma parte de nuestra democracia, con 8 votos a favor en el Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda.

El contenido del presupuesto representa las protecciones de recursos y volúmenes de gasto a ejecutarse en el período fiscal 2026 y traduce básicamente la función esencial del Municipio, que es la de responder a las demandas de los vecinos en términos de servicios y de inversión.

Este presupuesto refleja la continuidad y la profundización de las políticas vigentes, orientando el gasto público a la prestación de los servicios urbanos, promoción de la educación inicial, primaria y secundaria, de la salud, del desarrollo social y cultural de los ciudadanos y la inversión en Infraestructura. Es una herramienta clave para garantizar el funcionamiento del Estado municipal y sobre todo para profundizar políticas públicas que mejoren la caldiad de vida de los vecinos y vecinas bandeños.

Fue un triunfo del diálogo fluido entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, lo cual llevó a la aprobación final del presupuesto. Además el Cuerpo Legislativo fue fundamental en la confección del mismo, haciendo consultas, modificaciones y reasignación de partidas.

Al respecto, el Lic. Santillán, presidente del Cuerpo Deliberativo, manifestó: “Destaco primero, el trabajo de todos los actores y la predisposición y el acompañamiento del Intendente y su gabinete, a cada inquietud, planteo y consideración de los distintos bloques, con respecto a diferentes ítems de dicho presupuesto, sobre la base de hacerlo eficiente, y que siga mejorando la realidad de la ciudad y de cada vecino como lo viene haciendo, más en este contexto de ajuste y recesión brutal a nivel nacional. Por último, resaltar la compresión y el diálogo de los ediles de la casa”