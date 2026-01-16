Siguen abiertas las preinscripciones para cubrir vacantes en la Escuela de Artes Plásticas “Juanita Briones”

Las inscripciones se realizan en la propia escuela situada en la Av. Besares y calle Alem, de lunes a viernes, de 17 a 19:30. También se puede solicitar información a través del siguiente número: 03855006137.

Hoy 13:46

La Escuela Municipal de Artes Plásticas “Juanita Briones” de la ciudad de La Banda, informa a la comunidad que continúan abiertas las preinscripciones para el ciclo lectivo 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las inscripciones se realizan en la propia escuela situada en la Av. Besares y calle Alem, de lunes a viernes, de 17 a 19:30. También se puede solicitar información a través del siguiente número: 03855006137.

Durante los meses de diciembre y enero, se deben confirmar la preinscripción al número mencionado y en la segunda semana de febrero comenzarán las inscripciones de los alumnos que reservaron su vacante.

La Escuela Municipal de Artes Plásticas "Juanita Briones" es una institución educativa no formal que ofrece formación artística gratuita en dibujo, pintura, grabado, escultura y otras disciplinas, para niños desde los 4 años de edad, hasta jóvenes y adultos.