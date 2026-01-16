Ingresar
Policiales

Ni la lluvia los frenó: robaron una pelopincho en plena madrugada en el barrio René Favaloro

El hecho ocurrió después de las 5 de la mañana, en la Manzana 24. Tres jóvenes aprovecharon la tormenta y la escasa circulación para cometer el ilícito.

Hoy 14:26
Delincuentes pelopincho

Un nuevo hecho de inseguridad generó malestar entre los vecinos del barrio René Favaloro, luego de que tres delincuentes robaran una pelopincho infantil en plena madrugada y bajo una intensa lluvia.

Según se pudo saber, el episodio se registró pasadas las 5 de la mañana, cuando los sospechosos aprovecharon las condiciones climáticas y la poca presencia de personas en la vía pública para sustraer la pileta de una vivienda ubicada en la Manzana 24.

Los autores se movilizaban a pie y actuaron con rapidez, llevándose el elemento recreativo mientras continuaba el temporal que azotó la provincia. El robo fue advertido minutos más tarde por el damnificado, quien realizó la denuncia en la Comisaría Comunitaria 59 del Bº Belén.

Vecinos expresaron su preocupación por una serie de robos registrados en los últimos días y solicitaron mayor presencia policial en el sector, además de la instalación de una garita de seguridad.

En ese sentido, recordaron que la semana pasada se registraron otros hechos delictivos, entre ellos el robo de celulares, electrodomésticos y hasta el cartel de un kiosco, en distintas manzanas del complejo habitacional.

