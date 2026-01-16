Todos con Facu: buscan recaudar más de 50 mil dólares para su tratamiento en México

Carlos San Pablo, abuelo de Facundo Soria, detalló en Noticiero 7 la situación de su nieto, que padece parálisis cerebral extrema, y agradeció el apoyo de la comunidad en la campaña “Un dólar por Facu”.

Hoy 14:30

En diálogo exclusivo con Noticiero 7, Carlos San Pablo, abuelo de Facundo “Facu” Soria, contó los detalles de la campaña solidaria que busca financiar un tratamiento en México para su nieto, de tan solo 10 años, que padece parálisis cerebral prematura extrema y que hoy no puede caminar.

“Necesitamos reunir más de 50 mil dólares para que Facu pueda acceder al tratamiento que lo ayude a dar sus primeros pasos”, expresó emocionado Carlos. La campaña, que ya comenzó a viralizarse bajo el alias Facusoria7, propone que cada persona colabore con un dólar por Facu.

“La respuesta de la comunidad ha sido increíble: desde funciones a beneficio, peñas folklóricas y colectas organizadas por entrenadores de arqueros, hasta la colaboración de grupos deportivos que se suman a nuestro sueño”, añadió. Facu sueña con ser arquero de Boca Juniors, y cada aporte acerca un poco más ese objetivo.

Para colaborar, los interesados pueden hacer transferencias o enviar donaciones en efectivo usando el alias: Facusoria7. También pueden seguir la campaña y obtener información en Instagram: @Facursoria.7.

“Estamos eternamente agradecidos con todos los que se han solidarizado. El corazón del argentino no tiene precio”, concluyó su abuelo. La fecha límite para viajar a México está prevista para el 28 de marzo, por lo que cada ayuda cuenta para que Facu pueda cumplir su sueño de caminar.