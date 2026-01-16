Caputo respaldó la importación de autos eléctricos y respondió a Pichetto

El ministro de Economía asegura que la importación de vehículos eléctricos apunta a modernizar el parque automotor y atraer inversiones.

Hoy 14:41

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto apuntó contra la llegada de un barco con miles de autos eléctricos desde China. Tras esa crítica, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a defender la medida y le remarcó “algunas aclaraciones importantes”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En su cuenta de la red social X, Pichetto había cuestionado la medida del Ejecutivo y sostuvo que “en los próximos días ingresarán 7000 autos chinos de la marca BYD”.

“Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino", publicó el diputado.

Este viernes, el titular del Palacio de Hacienda le explicó el alcance de la política de importación a Pichetto: “Hola Miguel. Algunas aclaraciones importantes sobre este tema. Solo dos modelos de autos se producen en nuestro país (Peugeot 2008 y Fiat Cronos). Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción, se exporta”.

El ministro Caputo explicó que la importación de autos híbridos o eléctricos sin arancel "fue acordada con la propia industria automotriz" y que el esquema cuenta con un límite anual.

“De ese cupo, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos del 2025. Esta medida ayudó también a que el precio de los autos en nuestro país convergiera al de los países vecinos (más bajos incluso en algunos casos), y que se empiece a desarrollar la infraestructura eléctrica, lo que está incentivando proyectos de fabricación de camionetas eléctricas”, continuó el funcionario.

Y cerró: “Además, permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener. En conclusión, ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos, y a la propia industria”.

La automotriz china BYD continúa acelerando su expansión en el mercado argentino y dio un paso logístico inédito: enviar uno de sus propios barcos cargado de vehículos hacia el país.

La nave, llamada BYD Changzhou, está programada para arribar el 19 de enero a la Terminal de Zárate, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata del primer buque de una flota perteneciente a la compañía china BYD que llega a Argentina con un embarque superior a los 7000 vehículos híbridos y eléctricos que fueron habilitados por el Gobierno para poder importarse sin aranceles.