Se reprogramó el inicio de la Primera Nacional: Mitre y Güemes: cuándo arrancan

La AFA confirmó el cambio de fecha y el torneo de la segunda categoría comenzará el 14 de febrero de 2026. Mitre y Güemes deberán ajustar su planificación.

Hoy 14:50

La AFA oficializó la reprogramación de la fecha de inicio de los Campeonatos de Primera Nacional y Primera División B, que finalmente comenzarán el 14 de febrero de 2026. De esta manera, el arranque se posterga una semana respecto a lo previsto inicialmente, generando atención en Mitre y Güemes, los dos representantes santiagueños en la categoría.

El comienzo del torneo estaba pautado para el fin de semana del 7 de febrero de 2026, fecha en la que ambos equipos iban a iniciar una nueva ilusión en la segunda división del fútbol argentino. Con esta modificación, los cuerpos técnicos ganan algunos días más de trabajo para llegar de mejor manera al debut oficial.

En el mismo comunicado, la Casa Madre del fútbol argentino ratificó que el Campeonato de Primera División C mantendrá su calendario original y dará inicio el 21 de febrero de 2026, sin cambios en su programación.

Así, Mitre y Güemes deberán readecuar su planificación, tanto en la preparación física como en la puesta a punto futbolística, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a un torneo exigente y extenso, que volverá a tenerlos como protagonistas en el ascenso argentino.

