Robó una pala mecánica, aplastó a móviles policiales y lo pararon a los tiros

Antes de que la Policía pudiera intervenir, el hombre logró encender una cargadora frontal, rompió el cerco del predio y salió a la vía pública, poniendo en riesgo a terceros.

Hoy 15:03

Un violento episodio se registró el pasado 4 de enero de 2026 cuando un hombre ingresó de manera ilegal a un sitio de construcción con acceso restringido, robó una máquina pesada y protagonizó una peligrosa huida que terminó con disparos policiales, patrulleros dañados y varios heridos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la mañana, cuando un operador de seguridad remota, que monitoreaba las cámaras del lugar, detectó a un sujeto trepando el cerco perimetral e intentando poner en marcha un equipo de gran porte: una pala mecánica.

Un guardia de seguridad presencial se acercó para interrogarlo y pedirle que se retirara, pero la situación escaló rápidamente.

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso se tornó agresivo, amenazó de muerte al guardia y exhibió un destornillador como arma, lo que motivó un llamado inmediato al 911. Antes de que la Policía pudiera intervenir, el hombre logró encender una cargadora frontal, rompió el cerco del predio y salió a la vía pública, poniendo en riesgo a terceros.

Al llegar el primer móvil policial, los agentes intentaron detener la marcha del vehículo, pero el conductor desobedeció las órdenes y avanzó directamente contra los patrulleros, impactándolos. Ante la amenaza, los efectivos abrieron fuego mientras el sospechoso continuaba embistiendo, hasta chocar contra dos móviles policiales, quedando finalmente inmovilizado.

Cuando los agentes intentaron reducirlo, se produjo un forcejeo que terminó con dos policías y el sospechoso cayendo desde varios metros de altura. Los efectivos fueron trasladados al hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida, mientras que el agresor también fue internado con dos impactos de bala.

El sujeto fue identificado como Juan Rincon Carreno, de 33 años, y enfrenta múltiples cargos graves, entre ellos tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad con arma mortal, robo de vehículo y daños a la propiedad por hasta 5.000 dólares. Si bien estaba previsto que compareciera ante la Justicia el 7 de enero, autoridades judiciales confirmaron que permanece hospitalizado mientras se recupera de las lesiones sufridas durante el violento episodio.