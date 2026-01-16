Ingresar
Este lunes da inicio la nueva filial del club Mitre en la provincia

El próximo lunes comenzará a funcionar la Filial Mitre Escuela de Fútbol Formativa en el complejo Ciudad del Niño, destinada a chicos y chicas de 4 a 12 años.

Hoy 15:26

Mitre continúa expandiendo su proyecto formativo y dará un nuevo paso importante en la provincia. El próximo lunes 19 desde las 19:30 iniciará oficialmente la Filial Mitre Escuela de Fútbol Formativa, que abrirá sus puertas en el complejo Ciudad del Niño, ubicado en Avenida Solís y Domingo Palacios, en el sur de la ciudad.

La nueva sede estará destinada a niños y niñas de 4 a 12 años y trabajará bajo la estructura y metodología oficial del club, respetando los lineamientos deportivos y pedagógicos que caracterizan al Aurinegro. El objetivo es acercar el fútbol formativo a más barrios y brindar un espacio de contención y aprendizaje desde edades tempranas.

Desde la institución remarcaron que la propuesta apunta no solo al desarrollo futbolístico, sino también a la formación integral de los chicos, con un enfoque educativo, recreativo y deportivo, adaptado a cada etapa de crecimiento y priorizando valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo.

