Güemes sumó a Santiago Farrera como nuevo refuerzo para la Primera Nacional 2026

El volante zurdo de 20 años, ex Argentinos Juniors, llegó en condición de libre y se integrará a un plantel que muestra una fuerte renovación en todas sus líneas.

Hoy 15:38

Santiago Farrera se transformó en nuevo refuerzo de Güemes de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional. El mediocampista zurdo de 20 años, con pasado en Argentinos Juniors, arribó al Gaucho en condición de libre y, en principio, firmará contrato por dos años, apostando a sumar continuidad y protagonismo en la categoría.

La llegada de Farrera se da en el marco de un profundo recambio del plantel, con el objetivo de armar un equipo competitivo para un torneo largo y exigente. En la mitad de la cancha, el juvenil se suma a los arribos de Fernando Godoy, Maico Quiroz, Gianfranco Baier y Franco Berges, fortaleciendo una zona clave del equipo.

El mercado de pases de Güemes también tuvo movimiento en el arco, con las incorporaciones de Tomás Palleres, Facundo Rizzi y Leandro Finochietto; mientras que en defensa llegaron Óscar Vanegas Zuñiga, Tomás Oneto, Facundo Mellillan, Marcelo Benítez y Emilio Lazza, mostrando una renovación casi total en la última línea.

En ofensiva, además de la continuidad de Sánchez Sotelo, el club sumó a Thomas Amivilia y Gastón Espósito, completando un ataque que buscará más variantes y gol. Con este panorama, el Gaucho sigue reforzándose y deja en claro su intención de ser protagonista en la Primera Nacional 2026.