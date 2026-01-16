"Dejame ir": Griselda Siciliani evitó hablar de su relación con Luciano Castro y crecen las versiones de un distanciamiento

La actriz fue abordada por un cronista en Buenos Aires y esquivó las preguntas sobre su vínculo con el actor, en medio de versiones que hablan de un impasse por compromisos laborales.

Hoy 16:36

Griselda Siciliani está en Buenos Aires, lejos de Luciano Castro. El distanciamiento tiene que ver con compromisos laborales: ella regresó porque está haciendo un proyecto que todavía se mantiene en secreto, mientras que él se quedó con sus hijos en Mar del Plata.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un cronista de Intrusos (América) encontró a la actriz, quien reaccionó de una manera particular cuando le preguntaron si sigue en pareja con el galán.

“¿No querés hablar un segundito?“, le consultó el notero, mientras la protagonista de Envidiosa se subía a un auto y cerraba la puerta. ”No, mi amor“, fue la contundente respuesta. “¿Cómo te cayó la noticia?”, preguntó. “Gracias, te agradezco mucho. Dejame ir”, contestó la ex de Adrián Suar.

Por último, el cronista quiso saber si sigue en pareja con Castro. “Gracias. Adiós”, concluyó sin dar declaraciones, al tiempo que saludaba por la ventanilla con el vidrio levantado.

De esta manera, Griselda sembró más dudas sobre el futuro de la relación con el artista. “Griselda se está tomando el tiempo. No quiere confirmar nada públicamente, pero hoy estarían viviendo un impasse”, dijo días atrás el panelista de A la tarde (América) Alejandro Castelo.

Vale aclarar que al principio de la semana, la actriz habló con Ángel de Brito y desmintió la separación. "Tal vez lo hayan dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Arranqué ayer la previa de un proyecto que no se anunció. Empiezo a filmar en 10 días, y mientras termino la serie de La One", le contó, haciendo referencia a los rumores de ruptura.