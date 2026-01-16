Independiente BBC quiere volver al triunfo ante Huracán Las Heras en el Israel Parnás

El elenco de la calle Salta vuelve a presentarse ante su gente este sábado por la noche, en el último partido como local de enero, con la necesidad de recuperar su mejor versión.

Hoy 06:00

Independiente volverá a la acción este sábado en condición de local, cuando reciba a Huracán Las Heras en el que será su último partido en casa durante el mes de enero. El encuentro se jugará desde las 22 horas y contará con el arbitraje de Danilo Molina y Alejandro Costa, en un cruce clave para ambos equipos.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Tanto el conjunto santiagueño como el mendocino llegan golpeados tras una gira negativa por La Rioja, donde Inde cayó ante Fusión Riojana y Amancay, mismos rivales que también superaron a Huracán. En la tabla, el equipo santiagueño se ubica noveno, con 8 victorias en 17 presentaciones, mientras que los de Las Heras marchan penúltimos, con 4 triunfos en 14 partidos, urgidos de sumar para escalar posiciones.

Para volver al triunfo, Independiente deberá regresar a su identidad, basada en defender con intensidad y correr la cancha, apoyándose en los aportes individuales de Amicucci, Julien, Morera y Lugli, además de bajar el promedio de puntos recibidos, uno de los aspectos a corregir tras la última gira.

Del otro lado, el equipo conducido por Pujol buscará sostenerse en el buen armado de juego de Correa y Reyes, sumado a lo que puedan aportar desde lo individual Lagger y Marchiaro, en un duelo que promete ser disputado y con necesidades compartidas.

Las entradas tendrán un valor de $10.000 para plateas y $8.000 para populares, y podrán adquirirse en boleterías o a través de la plataforma Basquet ID. Será la última función en casa del Diablo Azul hasta febrero, ya que luego, por la continuidad de La Liga Argentina, deberá afrontar paradas complicadas en Suardi y Córdoba.