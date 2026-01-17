Ingresar
El tiempo para este sábado 17 de enero en Santiago del Estero: jornada inestable y 32ºC de máxima

Durante la mañana podrían registrarse chaparrones aislados, según informó el SMN.

Hoy 01:08

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado 17 de enero con tiempo inestable en la ciudad de Santiago del Estero. La jornada comenzará con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 22°C y altos niveles de humedad.

Durante la mañana se esperan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que irá del 10 al 40%, mientras que por la tarde el cielo continuará mayormente cubierto.

Hacia la noche, el panorama se tornará más complejo, ya que aumenta la probabilidad de tormentas, con valores que podrían alcanzar entre el 40 y el 70%. La temperatura máxima rondará los 32°C, con viento leve del sector norte, lo que reforzará la sensación de calor típica de esta época del año.

Para el domingo 18 se prevé una mínima de 22°C y una máxima cercana a los 31°C, con cielo mayormente nublado y sin lluvias significativas en el pronóstico.

