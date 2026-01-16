Debut con triunfo para Quimsa en la Liga Femenina ante San José de Mendoza

La Fusión ganó 68 a 58 en el estadio Ciudad y arrancó el torneo con una victoria sólida.

Quimsa tuvo un estreno positivo en la Liga Femenina, al imponerse como local ante San José de Mendoza por 68 a 58, en el inicio de un nuevo certamen. La gran figura de la noche fue Lorena Campos, autora de 23 puntos, bien acompañada por el trabajo colectivo que le permitió a las Fusionadas cerrar el juego con autoridad.

En el primer cuarto las locales sumaron con transiciones rápidas mediante Paoli y Gramajo, San José anotó con Fernández pero se quedó sin gol cuatro minutos y la Fusión aumentó con Molina desde el banco. Fernández y Moreira descontaron, las santiagueñas se quedaron con el primero 19 a 12.

Cinco puntos de Barrett y una bomba de Peralta le dieron el liderazgo al conjunto mendocino, Quimsa contestó con Campos y el aporte defensivo de Della Rosa. En un duelo ya emparejado, cuatro puntos de Iturre mantenían al frente a las dirigidas por Brao 37 a 34.

Tras el entretiempo una bomba de Fernández y cinco puntos de Cabral pusieron al frente a San José, las dueñas de casa intentaron con Gramajo y Campos para un pasaje nuevamente equitativo, 52/50 a falta de diez minutos.

El último pasaje encontró a los dos equipos erráticos. Serangeli y Barrett a distancia para la visita, Peralta con cinco puntos para un Quimsa que supo cerrarlo mejor con Della Rosa presente en ambos tableros y el goleo de Campos para imponerse 68 a 58. Lorena Campos fue clave con 23 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias además de los 8 tantos con 12 rebotes de Sofía Paoli, en la visita 12 puntos y 6 asistencias para Carolina Fernández.

Quimsa recibirá el domingo a las 20:30 horas a la Fusión Riojana en el Estadio Ciudad mientras que San José jugará de local el miércoles ante Hindú.