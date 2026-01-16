Quimsa inicia su camino en la Liga Femenina ante Unión Deportiva San José

En el Ciudad, La Fusión debuta en el certamen desde las 21.30.

Hoy 16:52

Quimsa tendrá finalmente su estreno en la Liga Femenina 2026 cuando reciba a Unión Deportiva San José este miércoles desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, con transmisión de Basquet Pass. El juego será arbitrado por M. Montoya y B. Águila Deroy, en un duelo que ya cuenta con antecedentes recientes.

El historial marca tres enfrentamientos previos por la competencia, con dos victorias para San José y una para Quimsa, lo que le agrega un condimento especial al cruce. Para la Fusión será una buena oportunidad de arrancar el año con el pie derecho ante su gente.

El inicio del 2026 encuentra a Quimsa con ilusiones renovadas y con una decisión clara: sostener el mismo plantel que disputó el Apertura 2025. En aquel certamen, el equipo culminó la fase regular en la quinta posición, con un balance de siete triunfos en nueve partidos, accediendo luego al Cuadrangular Clasificatorio y al Cuadrangular Semifinal. En ofensiva, su gran referencia fue Lorena Campos, con un promedio de 15,9 puntos a lo largo de 21 encuentros.

Del otro lado, San José llega entonado tras un debut sólido como local, donde venció con claridad a Fusión Riojana por 74 a 55. El equipo mostró señales positivas en un contexto de renovación del plantel y del cuerpo técnico, construyendo la diferencia a partir del ritmo y la intensidad. Carolina Fernández fue la goleadora con 16 puntos, acompañada por Sol Quiroga (14), Romina Moreira (13) y Valeria Barret (10). Su récord en la Liga Femenina 2026 es 1-0.

Con realidades distintas pero el mismo objetivo, Quimsa y San José se enfrentan en Santiago en un partido que promete intensidad y será una primera medida para la Fusión en el inicio de una nueva temporada.