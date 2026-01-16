Facundo Martínez palpita el choque ante Central Argentino: "Queríamos este partido”

El arquero de Vélez anticipó el cruce de ida por la Quinta Ronda Eliminatoria y destacó la importancia de sacar un buen resultado como visitante en una serie clave.

Hoy 17:20

A días del duelo de ida por la Quinta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Facundo Martínez, arquero de Vélez, ya comenzó a vivir el cruce frente a Central Argentino, que se disputará en el estadio Osvaldo Juárez. El guardameta dejó en claro que será una serie especial y con clima de definición.

“Es una linda medida, es un rival que esperábamos, pero siempre con nuestro juego”, expresó Martínez, quien remarcó el valor del enfrentamiento. Además, no dudó en catalogar el cruce como una final anticipada: “Es una semi y la vamos a tomar como tal, porque nos puede dar el pasaje a una final. Es un clásico lindo, jugué ahí y sé que va a haber mucha gente”.

El arquero también hizo hincapié en el formato de la serie. “La fase es de 180 minutos, iremos a sacar algo positivo allá y definir en casa”, señaló, mostrando la importancia de un buen resultado en condición de visitante. En cuanto a la preparación, fue claro: “Estamos trabajando bien en la semana y con muchas ansias para el partido del domingo”.

Por último, Martínez destacó la fortaleza del grupo en este tramo decisivo. “Estos partidos que nos tocó definir de visitante reforzaron al grupo. Estamos confiados. Queríamos este partido”, afirmó, dejando en evidencia la motivación del plantel de Vélez.

El encuentro de ida se jugará el domingo 18 de enero, desde las 19, con Central Argentino como local. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero: Nelson Rodrigo Figueroa como árbitro principal, acompañado por Nicolás Emanuel Figueroa y Rodrigo Emmanuel Jiménez como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Brian Manuel Morales.