Enzo Salvatierra sobre el duelo ante Vélez por el Regional: "Va a ser un partido hermoso"

El arquero de Central Argentino habló en la previa del duelo de ida por la Quinta Ronda Eliminatoria y anticipó una serie intensa, con clima de definición y protagonismo santiagueño.

Hoy 19:34
Enzo Salvatierra

A días del duelo de ida por la Quinta Ronda Eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, Enzo Salvatierra, arquero de Central Argentino, ya comenzó a vivir el cruce frente a Vélez, que se disputará en el estadio Osvaldo Juárez. El arquero se refirió a la importancia del duelo y al hecho de intentar sacar un resultado positivo en casa. 

“Es un partido lindo para jugarlo, una semi del Torneo Regional, somos dos equipos de Santiago y nos conocemos. Va a ser un partido hermoso, con muchas expectativas”, expresó Salvatierra, resaltando el valor del duelo y lo que hay en juego en esta instancia decisiva del certamen.

El arquero también hizo referencia a la importancia de saber manejar los momentos de los partidos, en lo que fue el duelo ante Comercio. “Ya con el resultado a favor en el partido de ida había que planchar el encuentro, calmarnos porque el rival se nos venía. No nos convirtieron y cuando nos acomodamos, por suerte anotamos nosotros”, explicó, destacando la concentración defensiva.

De cara al compromiso, Salvatierra fue claro sobre la mentalidad del equipo. “Hay que jugarlo con tranquilidad, corazón y ganas. Llegamos de la mejor manera para afrontar el partido”, aseguró. 

El encuentro de ida se jugará el domingo 18 de enero, desde las 19, con Central Argentino como local. La terna arbitral será íntegramente de Santiago del Estero, con Nelson Rodrigo Figueroa como árbitro principal, acompañado por Nicolás Emanuel Figueroa y Rodrigo Emmanuel Jiménez, y Brian Manuel Morales como cuarto árbitro.

