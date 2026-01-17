Punta del Este: un argentino fue internado tras sufrir el violento golpe de una ola

Ocurrió en la playa Zorba, ubicada en la parada 5 de la Brava. Fue rescatado por los guardavidas y trasladado con una posible lesión cervical.

Hoy 05:22

Un turista argentino de 50 años fue golpeado por una ola en Punta del Este, debió ser rescatado por los guardavidas y terminó internado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió este viernes pasado el mediodía, cuando el hombre se encontraba en la playa Zorba, ubicada en la parada 5 de la Playa Brava, cerca de la Avenida Roosevelt. Se trata de una zona conocida por sus buenas olas para la práctica de surf y bodyboard.

“Sufrió un fuerte golpe provocado por una ola. El equipo de la Brigada de Guardavidas realizó el rescate y los primeros auxilios hasta la llegada de una unidad de emergencia móvil”, informó el municipio de Maldonado.

Tras la atención médica en el lugar, el turista fue inmovilizado y colocado en una camilla con un cuello ortpédico. Luego, fue trasladado a un centro de salud, donde se le diagnosticó una posible lesión cervical.

De acuerdo a los primeras informaciones, el hombre habría sufrido una lesión en la columna, a la altura de las vértebras cervicales, como consecuencia del fuerte impacto de una ola que lo tomó desprevenido.

La playa donde ocurrió el incidente es frecuentada por deportistas acuáticos debido a sus buenas condiciones, aunque también puede resultar peligrosa por la intensidad del oleaje.

El pasado fin de semana, una mujer argentina se volvió viral en Punta del Este tras protagonizar una escena tan insólita como violenta. Enfurecida porque otro automovilista le tocaba bocina, se bajó de su auto y lo amenazó con un bate de béisbol.

El episodio ocurrió en la zona de Los Muergos y calle 20, uno de los puntos más transitados de la ciudad esteña. Allí, la mujer circulaba a bordo de una camioneta SUV gris cuando, según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, se habría molestado porque otro conductor le tocaba insistentemente bocina.

La discusión escaló rápidamente: la mujer descendió del vehículo, intercambió insultos con el hombre y luego regresó a la camioneta para buscar un bate de béisbol, con el que volvió a enfrentarlo. “Andá, forro. A mí no me vas a decir boluda”, se la escucha gritar en las imágenes, visiblemente alterada.

Según explicó luego la instrumentadora quirúrgico, que vive en Buenos Aires y estaba de vacaciones, una persona comenzó a golpearle el vidrio del auto. “Me puteaba, me decía que si no avanzaba me iba a romper el auto. Era hora pico. Estamos de vacaciones. Era mi primera salida porque había llegado el viernes”, relató.

"Bajé con el bate porque estaba sola y soy mujer. Él me empezó a filmar. En ese coche iban cuatro personas; yo me tuve que defender de alguna manera", se justificó.

Al ser consultada sobre por qué llevaba un bate de béisbol en el vehículo, explicó: “Fui secuestrada en 2010 y tengo ataques de pánico. Vivo en Buenos Aires y tengo los vidrios blindados. No me siento segura. Gracias a Dios no lo tengo que usar nunca, pero algo tengo que tener para defenderme”.