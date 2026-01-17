Estados Unidos alerta por “actividad militar” en el espacio aéreo de México, América Central y parte de Sudamérica

La advertencia abarca México, Panamá, Ecuador, Colombia y sectores del espacio aéreo del Pacífico oriental. Esta semana, Donald Trump señaló que los cárteles de narcotráfico controlaban México.

Hoy 05:27

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos confirmó este viernes que está emitiendo una serie de advertencias a las aerolíneas para que tengan "precaución al volar sobre América Central y partes de América del Sur", citando los riesgos de posibles actividades militares e interferencias del GPS.

La FAA informó haber emitido "Avisos a los Aviadores" que cubren México y otros países centroamericanos, así como Ecuador, Colombia y partes del espacio aéreo del Océano Pacífico oriental. En la nota habla de "potenciales riesgos para las aeronaves en todas la altitudes". Las advertencias comenzaron este viernes y se extenderán a lo largo de 60 días, hasta mediados de marzo.

Estos avisos surgen en medio de un aumento de las tensiones entre EE.UU. y los líderes regionales, después de que la administración que encabeza Donald Trump desplegara una gran concentración militar en el sur del Caribe, atacara a Venezuela y capturara al dictador del país, Nicolás Maduro, en una operación militar. El republicano ha planteado la posibilidad de otras acciones militares en la zona, incluso contra Colombia, aunque después bajó la tensión.

Sin embargo, la semana pasada, el líder de la Casa Blanca dijo que los cárteles estaban controlando México y sugirió que EE.UU. podría atacar objetivos terrestres para combatirlos, en una de una serie de amenazas de desplegar fuerza militar contra los grupos narcos.

Tras el ataque a Venezuela, la FAA restringió los vuelos en todo el Caribe, lo que obligó a cancelar cientos de vuelos de las principales aerolíneas.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, declaró a Reuters a principios de esta semana que había existido una buena coordinación entre la agencia y el Ejército estadounidense antes de la operación en Venezuela. Ahora se trata de un aviso todavía mayor, incluye a varios países y las rutas habituales de las aerolíneas que comunican a Estados Unidos, México y Canadá con Sudamérica.

El jueves de la semana pasada, cinco días después de la captura de Maduro en territorio venezolano, la aerolínea panameña Copa Airlines anunció el regreso de sus vuelos internacionales a Caracas.

"Informamos que, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, se reiniciarán los vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026, con frecuencia diaria", decía el comunicado.

"Adicionalmente, a partir del viernes 16 de enero de 2026, se reiniciará el segundo vuelo, el cual pasará a operar con frecuencia diaria a partir del 20 de febrero", agregaba. Sin embargo, tras el comunicado de este viernes, la aerolínea no había hecho ningún anuncio oficial.

En el mismo sentido, American Airlines, un día después de la captura de Maduro, también restableció los vuelos. "Ahora que el espacio aéreo del Caribe Oriental ha reabierto, hemos reanudado el servicio programado y hasta ahora hemos agregado casi 5000 asientos adicionales (desplegamos el avión más grande de nuestra flota) hacia y desde la región para apoyar a los clientes afectados por las restricciones impuestas por la FAA", afirmó.