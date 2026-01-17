Ingresar
“Lo que esconde la noche”, la atractiva propuesta del CCB para los más pequeños

Las vacaciones continúan y el Centro Cultural del Bicentenario invita a los pequeños de 5 a 11 años a una nueva actividad gratuita.

Hoy 06:27

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) dictará este martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de enero, el taller de arte “Lo que esconde la noche”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 y en forma gratuita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Cuando cae el sol, el mundo se transforma: aparecen animales silenciosos, brillan miles de estrellas y la luna de verano ilumina paisajes que parecen mágicos. La noche guarda secretos y los participantes los descubrirán a través del arte.

En este taller  cada niño creará su propia obra, con la técnica de esgrafiado, un método divertido y sorprendente donde los colores se esconden bajo una capa oscura y se revelan dibujos rascando la superficie.

Podrán realizar entre líneas y texturas, aquello que solo se ve cuando todo está quieto: búhos, luciérnagas, murciélagos, constelaciones, planetas y más, en el marco de una actividad lúdica, creativa y sensorial, ideal para incentivar la imaginación, la curiosidad y la expresión artística.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

TEMAS Vacaciones Centro Cultural del Bicentenario CCB

