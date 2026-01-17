River cierra la pretemporada ante Peñarol con la mira puesta en el debut

El Millonario enfrentará al Manya este sábado desde las 22 en Maldonado, en el último amistoso antes del arranque del Torneo Apertura. Gallardo volverá a probar el equipo titular.

Hoy 06:50

River afrontará este sábado desde las 22 su segundo y último amistoso de pretemporada cuando se mida ante Peñarol en el Campus de Maldonado, Uruguay, por la Serie Río de la Plata. A pocos días del inicio del Torneo Apertura, Marcelo Gallardo aprovechará el encuentro para ajustar detalles de cara al debut oficial frente a Barracas Central, previsto para el sábado 24 de enero.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

Tras la victoria ante Millonarios, el Muñeco ensayó un 4-3-1-2 con Juan Fernando Quintero como enlace y todo indica que volverá a apostar por el mismo esquema. La defensa aparece prácticamente definida, aunque Marcos Acuña seguirá ausente por lesión, mientras que podrían darse algunas variantes en el mediocampo y en el ataque.

En el arco, Santiago Beltrán volverá a ser titular debido a la lesión de Franco Armani, quien también se perdería el debut ante el Guapo. En la última línea, la principal novedad podría ser la presencia de Matías Viña como lateral izquierdo. En caso de que el uruguayo no esté desde el arranque, Facundo González podría repetir como titular y Viña sumar minutos desde el banco.

La mayor incógnita pasa por la mitad de la cancha. Aníbal Moreno podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de River, aunque todavía se encuentra en proceso de reacondicionamiento físico. Fausto Vera, de buen rendimiento ante Millonarios, tiene chances de repetir, mientras que Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina pelean por un lugar.

En ofensiva, Quintero será nuevamente el capitán y eje del equipo, con Sebastián Driussi como referencia de área. La novedad estaría por el sector izquierdo, donde Facundo Colidio le ganaría la pulseada a Maximiliano Salas para integrar el once inicial.

Por el lado de Peñarol, el equipo de Diego Aguirre llega con competencia oficial cercana, ya que el próximo lunes enfrentará a Racing de Montevideo por los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF. La idea del entrenador es presentar todos los titulares ante River y rotar en el compromiso local.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

DT: Marcelo Gallardo.

Probable formación de Peñarol

Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; Abel Hernández o Matías Arezo.

Datos del partido