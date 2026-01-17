United y City se miden en una nueva edición del clásico de Manchester por la Premier League

El Diablo Rojo recibirá a los Ciudadanos desde las 9:30. Será el debut de Michael Carrick como entrenador para el local en un derbi clave para la pelea por el título.

El Manchester United recibirá al Manchester City este sábado en el Estadio Old Trafford, en una nueva edición del derbi de Manchester, correspondiente a la fecha 22 de la Premier League de Inglaterra. El encuentro comenzará a las 9.30 y tendrá varios condimentos que lo vuelven especial.

Por el lado del local, será el estreno de Michael Carrick como entrenador del United en la Premier League, tras la destitución de Ruben Amorim por los malos resultados. El exmediocampista y capitán de los Red Devils asumió esta semana y tendrá su primer gran desafío nada menos que frente al clásico rival, en un momento delicado del club.

El United atraviesa una temporada irregular y se ubica en el séptimo puesto, a 17 puntos del líder Arsenal, ya eliminado de las copas nacionales y sin participación internacional. Carrick, de 44 años, ya tuvo un breve paso como interino en 2021 y ahora intentará enderezar el rumbo en el tramo final de la temporada, en la que el club solo compite en la Premier League.

Del otro lado estará un Manchester City que llega con objetivos bien claros. El equipo de Pep Guardiola es segundo con 43 puntos, a seis del Arsenal, y necesita ganar para no perder terreno en la lucha por el campeonato. Sin embargo, una de las principales preocupaciones pasa por el estado físico de Erling Haaland.

Luego del triunfo ante Newcastle por 2-0, Guardiola advirtió que el delantero noruego “está exhausto” y anticipó que podría darle más minutos al egipcio Omar Marmoush. A pesar del desgaste, Haaland sigue siendo el máximo goleador de la Premier, con 20 tantos en 21 partidos, además de cuatro asistencias.

