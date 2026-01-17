¡Una pinturita!: los santiagueños despertaron con un hermoso arcoíris

Los colores se fundieron con las nubes y sorprendieron a quienes se despertaron bien temprano.

Hoy 07:15

Los madrugadores pudieron apreciar este sábado 17 de enero de 2026 un hermoso arcoíris que atravesó el cielo santiagueño. Sí, alrededor de las 6.30 los colores se apoderaron del firmamento en la Capital de Santiago del Estero y dejaron una postal para el recuerdo.

El arcoíris se mostraba radiante y hermoso hacia el oeste de la Madre de Ciudades y más de uno lo fotografió para tener registro de la colorida sorpresa.

¿Qué es y cómo se forma un arcoíris?

Un arcoíris está formado por una serie de arcos concéntricos de colores que se observan cuando la luz de una fuente lejana, en este caso el Sol, incide sobre un grupo de gotas de agua, como cuando llueve o justo después de llover, y se observa en dirección opuesta al Sol.

El arcoíris es un fenómeno óptico porque depende de la incidencia de la luz sobre las gotas de agua, lo que significa que no se produce materialmente. Como su visualización está ligada a la luz, cada observador lo ve de forma única dependiendo de su localización en relación con la oposición al sol.

Los rayos de colores del arcoíris se forman por la refracción y la reflexión interna de los rayos de luz que entran en la gota de agua, cada uno de los cuales se dobla en un ángulo ligeramente diferente. Por lo tanto, los colores compuestos de la luz incidente se separan al salir de la gota.

Una vez dentro de la gota de agua, se refracta, se refleja en el borde interior posterior y vuelve a refractarse, pero fuera de la gota, dándonos las bandas de color que observamos (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta).