"No quiero hacerte daño, dame toda la plata”: remisero fue despojado de 200 mil pesos

El violento asalto es investigado por personal de la comisaría Tercera. El maleante escapó además con las llaves del auto y un teléfono celular.

Un remisero fue asaltado y despojado de casi $200.000, tras ser reducido por un “pasajero” en calle Lorenzo Fazio, en el sector trasero de la cancha Las Heras, en la zona este de la Madre de Ciudades.

Según se desprende de las actuaciones policiales, la víctima fue identificada como Fabio Leonardo Buabse, de 54 años, con residencia en el barrio Campo Contreras, empleado de la firma Nueva Autonomía.

El remisero habría relatado a la policía que todo comenzó a las 21.50 del jueves último. En calles Víctor Yunes y Antonio Tagliavini, un pasajero lo detuvo y le pidió que lo llevara hasta Juncal y Bordo.

Después de un viaje normal, al llegar a destino el individuo habría extraído una punta y se la colocó en el cuello del trabajador. "Tranquilo, no quiero hacerte daño y dame toda la plata", le dijo.

Sin resistirse, el remisero le habría entregado las llaves del coche, un celular Samsung, más de $160.000 en concepto de tres días de recaudación y otros $ 55.000 que llevaba en su billetera.

Satisfecho con el botín, el delincuente bajó, corrió y se perdió en la oscuridad. Formulada la denuncia, la fiscal de turno, Fernanda Vittar, habría afectado a la Brigada de la Seccional Tercera y el solitario maleante ya estaría identificado.