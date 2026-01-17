Delcy Rodríguez expulsó a Alex Saab, acusado por EEUU de ser el “testaferro” de Maduro

La presidenta interina además nombró nuevos ministros en su gabinete. Responde a un cambio estratégico.

La presidenta interina del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, formalizó este viernes la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una nueva estructura gubernamental, que quedará bajo la dirección de Luis Antonio Villegas. Con este cambio, Villegas reemplaza en el gabinete a Alex Saab, el empresario colombiano que estuvo preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavar de dinero.

Rodríguez comunicó la decisión a través de Telegram, agradeciendo a Saab por “su labor al servicio de la Patria” y adelantando que asumirá otras funciones dentro del Estado.

Villegas se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde febrero de 2024, mientras que Saab había sido designado al frente de Industrias y Producción Nacional en octubre de ese mismo año, tras su paso por el Centro Internacional de Inversión Productiva.

La destitución del colombiano es uno de los últimos cambios claves de la jefa del régimen chavista desde la captura del ex dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de Estados Unidos, el 3 de enero.

El empresario de origen libanés fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por conspiración para lavado de dinero y fue señalado por la Justicia estadounidense como presunto “testaferro” del régimen venezolano.

Por este caso, Saab permaneció detenido en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, fecha en la que fue liberado tras recibir un indulto presidencial firmado por el entonces mandatario estadounidense, Joe Biden.

En marzo de 2024, la justicia de Estados Unidos desestimó los cargos en su contra. Durante su detención, su esposa, la italiana Camilla Fabri, se convirtió en portavoz de la campaña internacional por su liberación, respaldada por la dictadura de Maduro. Actualmente, Fabri lidera la Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal de repatriación de migrantes venezolanos.

Aunque Saab mantuvo un perfil bajo como empresario, adquirió notoriedad pública cuando en 2017 la ex fiscal venezolana Luisa Ortega lo acusó de ser uno de los testaferros de Maduro. En los últimos años, se lo vinculó con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), señalada por presuntas irregularidades y sobreprecios en la venta de alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La primera denuncia pública sobre Saab fue realizada por el portal de periodismo de investigación Armando.info, que lo vinculó meses antes con una red de lavado de activos y operaciones de exportación ficticia de alimentos a Venezuela.

Los cambios de Delcy Rodríguez en su gabinete

En sus primeros diez días como presidenta interina oficial, tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez impulsó varios cambios en el gabinete ministerial de Venezuela.

El viernes, designó a Freddy Ñáñez como ministro de Ecosocialismo, a Aníbal Coronado como titular de Transporte y a Miguel Ángel Pérez Pirela al frente del Ministerio de Comunicación e Información.

En días previos, también nombró al capitán Juan Escalona, integrante del equipo de seguridad de Maduro, como ministro del Despacho de la Presidencia, y al expresidente del Banco Central, Calixto Ortega, como nuevo vicepresidente de economía sectorial.

Además, Rodríguez destituyó al jefe de Seguridad presidencial, el mayor general Javier Marcano Tábata, y designó en su reemplazo al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).