Policiales

Horror en Loreto: detuvieron a un hombre acusado de matar a tiros al perro de una vecina

El hecho fue denunciado por la dueña del animal. La causa se tramita bajo la Ley 14.346 por presunto maltrato animal.

Hoy 13:51

Un hombre fue detenido en el barrio Unión, en la ciudad de Loreto, acusado de haber matado con un arma de fuego a la mascota de una vecina. El hecho es investigado como un presunto caso de maltrato animal.

Según trascendió, el sospechoso fue identificado como de apellido Cruz, apodado “Coco”, de 55 años. El acusado quedó alojado en la Seccional 27, a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la denuncia radicada por una mujer de apellido Morales, el episodio ocurrió el jueves alrededor de las 13.30. La mujer relató que escuchó un disparo y salió a la vereda para verificar lo sucedido.

En ese momento, observó que su perro salía de la vivienda de la familia Cruz. Según su testimonio, el animal caminó algunos metros y luego cayó sin vida en la vía pública.

Tras constatar lo ocurrido, la denunciante acusó a integrantes de la familia, aunque la Policía habría procedido a la aprehensión únicamente de Cruz, en base a registros fílmicos incorporados a la causa.

En principio, el hombre fue acusado de infringir la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de maltrato y crueldad contra los animales. La investigación continúa, mientras el detenido aguarda la correspondiente indagatoria judicial.

