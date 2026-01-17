“Firmamos el mayor logro del Mercosur”, afirmó Milei tras el acuerdo con la Unión Europea

El presidente anunció que enviará al Congreso el proyecto para ratificar el tratado de libre comercio firmado en Asunción, defendió la apertura económica, respaldó la postura de Donald Trump sobre Venezuela y reclamó la liberación de Nahuel Gallo.

Hoy 14:10

Javier Milei anunció el envío inmediato al Congreso del proyecto de ley para aprobar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, rubricado este sábado en Asunción tras veinticinco años de negociaciones. Durante su discurso, el presidente reafirmó su respaldo a la política de Donald Trump sobre la situación en Venezuela y subrayó la nueva orientación internacional de su gobierno.

“Hoy nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros de este bloque y, probablemente, el mundo entero”, afirmó Milei ante líderes regionales y autoridades europeas en el inicio de su discurso. Resaltó el esfuerzo de los países involucrados, recordando: “Tras veinticinco largos años de negociaciones, firmamos finalmente el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea”.

El mandatario calificó el tratado como “el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación y el resultado de una decisión estratégica que la Argentina contribuyó a impulsar con determinación durante su presidencia pro tempore el año pasado”. Destacó el papel de la presidencia europea y el liderazgo de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, asegurando que su intervención fue “determinante para que este acuerdo pueda concretarse hoy”.

Milei advirtió sobre el futuro del acuerdo en los parlamentos, pidiendo evitar nuevas restricciones comerciales al implementarlo. “Es fundamental que, en la etapa de implementación, se preserve el espíritu de lo negociado”, afirmó. “La incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso como cuotas, salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo”.

Remarcó además la obligación de los legisladores de “velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra” y alertó sobre los riesgos del proteccionismo y defendió la apertura económica como eje central de su administración.

En un momento clave del acto, Milei realizó el anuncio legislativo: “La Argentina avanzará decididamente hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto de ley al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias”. Subrayó que este paso permitirá “transformar los consensos internacionales en reglas internas estables, con respaldo democrático y previsibilidad jurídica”. Solicitó, además, celeridad al Parlamento Europeo para concretar el avance bilateral.

Durante su intervención, Milei amplió su visión de integración y apertura al mundo, anticipando nuevas negociaciones y acuerdos de mercado. Señaló: “La Argentina no se detiene en este acuerdo e invita a los socios del bloque a ir más allá. El mundo avanza hacia esquemas de negociación más dinámicos. Tenemos que ser conscientes de ello y avanzar en la misma dirección”.

Detalló que el país continuará promoviendo nuevas iniciativas comerciales con “todos aquellos socios que compartan una visión de apertura, economía de mercado y libertad”. Mencionó la finalización del acuerdo Marco de Comercio e Inversiones con Estados Unidos, avances con Panamá y negociaciones con El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos y países de Asia como Vietnam, India e Indonesia.

Milei tampoco dejó pasar la oportunidad para abordar la crisis venezolana e hizo hincapié en el compromiso de su gobierno con los derechos humanos. “La situación que atraviesa Venezuela es una muestra clara y dolorosa de esa realidad”, expresó. Valoró “la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro”.

El presidente reiteró el reclamo por la liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, así como la libertad de “la totalidad de los presos políticos argentinos y de todos los presos políticos detenidos arbitrariamente e ilegalmente por el régimen, en abierta violación a los derechos humanos”.

En el cierre de su intervención, Milei sostuvo que la concreción del acuerdo no representa un punto final, sino el inicio de una etapa de mayor apertura e integración para la política exterior argentina. Destacó que la voluntad de inserción internacional marcará el rumbo de Argentina y el Mercosur en la búsqueda de una posición más activa y próspera en el contexto global.

La ausencia de Lula y el gesto de Milei

La cumbre en la que se firmó el acuerdo entre el Mercosur y la UE contó con la participación de todos los presidentes de los países miembros del bloque sudamericano, con la excepción de Lula. Y esa situación no pasó desapercibida durante el acto, y volvió a mostrar las diferencias que existen entre el brasileño y Javier Milei. El líder de La Libertad Avanza fue el único presidente que no aplaudió cuando su par de Paraguay,Santiago Peña, destacó públicamente el rol de Lula en el proceso de integración regional.

Mientras los aplausos se extendieron en la sala del Gran Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central de Paraguay, Milei permaneció sin acompañar el reconocimiento al presidente de Brasil. La reacción contrastó con la de los demás mandatarios presentes y quedó expuesta en uno de los momentos centrales del evento.

La escena se produjo cuando Peña tomó la palabra como anfitrión y presidente pro tempore del Mercosur. En su discurso, el mandatario paraguayo puso en valor el acuerdo alcanzado y el proceso político que lo sostuvo. “Este paso envía una señal clara a favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento”, afirmó ante los asistentes.

En ese marco, Peña destacó el rol del bloque regional. “En el ejercicio de la presidencia pro tempore del Mercosur y en nombre de todos los países que conforman dicho bloque, el Paraguay asume este resultado como un logro de la diplomacia regional y como una afirmación de nuestra vocación integradora”, expresó.

Luego, el presidente paraguayo dedicó un tramo específico de su intervención a Lula da Silva. “No puedo, por ello, dejar de mencionar aquí a un gran y querido, hoy lastimosamente ausente, sin el cual no hubiésemos llegado a este día. Me refiero al presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, dijo. La mención generó aplausos generalizados entre los jefes de Estado y las delegaciones presentes.