La casa que marcó la separación de Pampita y Benjamín Vicuña está en venta: la millonaria cifra en dólares

Ubicada en el exclusivo barrio de Bajo Belgrano, la vivienda donde la pareja vivió antes de su mediática ruptura en 2015 fue puesta a la venta y vuelve a quedar en el centro de la escena.

Hoy 14:58

La casa en la que Carolina “Pampita” Ardohain y el actor chileno Benjamín Vicuña compartieron gran parte de su vida familiar antes de su separación mediática en 2015 está en venta.

Ubicada en Mendoza al 1100, en el exclusivo barrio de Bajo Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, la propiedad está en una de las zonas porteñas más aspiracionales del mercado inmobiliario, con verde, calles arboladas y casas de gran porte.

A pocas cuadras de los Lagos de Palermo, la residencia de más de 500 metros cuadrados está en un terreno de 735 metros cuadrados: tiene tres plantas y un subsuelo. Si bien Martín Pinus, presidente de la inmobiliaria que tiene el inmueble en venta no quiso dar datos, el inmueble está publicado con un valor de venta de US$2.000.000. Quien la quiera alquilar debe pagar US$12.000.

Entre sus comodidades se destacan:

* Seis ambientes

* Cuatro dormitorios y cinco baños

* Toilette de recepción y dos cocheras

* Living comedor de gran altura y cocina con isla

* Cava en el subsuelo

* Galería cubierta, jardín y pileta

* Suite principal con vestidor, baño con hidromasaje y terraza privada

Más allá de sus dimensiones, su ubicación y sus características constructivas, la casa adquirió una relevancia pública singular en diciembre de 2015, cuando quedó en el centro de la escena mediática a raíz del conflicto que involucró a Benjamín Vicuña y a la actriz María Eugenia “China” Suárez. En ese contexto, Pampita difundió en sus redes sociales imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la vivienda, que tuvieron una amplia repercusión y se convirtieron en uno de los episodios más recordados de la farándula argentina.

Ese acontecimiento marcó un antes y un después en la vida personal de la pareja y terminó por asociar a la propiedad con una etapa de alta exposición pública en la que era frecuente encontrar móviles de televisión en la puerta. Hoy, en cambio, los vecinos del barrio recuperaron la calma.

A lo largo de la última década, la residencia no solo estuvo a la venta, sino que en algunos períodos fue alquilada por valores mensuales que habrían rondado los US$9000.

La propiedad que estaría a nombre de Pampita y Vicuña está deshabitada. Ahora, la conductora vive en barrio parque en la casa que compartía con Roberto García Moritán.

La modelo ha explicado en diversas entrevistas que prefiere alquilar la vivienda en la que vive y no convertirse en propietaria. Su decisión de ser inquilina se debe a una elección de estilo de vida: prioriza destinar sus ahorros en disfrutar de la casa junto a sus hijos que tener una mejor en un par de años cuando ya no vivan con ella. “En diez años ya me perdí diez años de la crianza de ellos”, explica su razonamiento de por qué prefiere el disfrute inmediato de un hogar cómodo y amplio.