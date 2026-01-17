Violento robo en pleno centro santiagueño: rompió la vidriera de un comercio y se llevó dinero y mercadería

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en un local de calle Independencia al 276. El delincuente escapó al advertir la presencia policial en la zona.

Un hecho delictivo se registró durante la madrugada de este sábado en un local comercial ubicado en pleno centro santiagueño, sobre calle Independencia al 276, donde un delincuente rompió la vidriera del negocio para ingresar y cometer el robo.

De acuerdo con la información recabada, el autor del hecho provocó importantes daños en el frente del comercio, logró acceder al interior y se apoderó de dinero en efectivo, estimado en unos 200 mil pesos, además de mercadería y distintos elementos del local. La sustracción no fue mayor debido a que el sospechoso escapó apresuradamente al advertir la presencia de personal policial en las inmediaciones.

Según informó la propietaria, no sería la primera vez que el comercio resulta blanco de la inseguridad, ya que este habría sido el cuarto robo sufrido por el local.

Tras lo sucedido, la propietaria del comercio acudió a la Comisaría Primera para radicar la correspondiente denuncia, dando inicio a las actuaciones judiciales para esclarecer el hecho.